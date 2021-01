Umwelt in Düsseldorf : Das sind die Energiefresser der städtischen Gebäude

Düsseldorf Die Gebäude der Bezirkssportanlage in Eller sind die energetisch schlechtesten im Stadtbestand. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Düsseldorfer Verwaltung, die beauftragt wurde, eine Liste mit den 20 energetisch schlechtesten Standorten zu erstellen.

Die Gebäude der Bezirkssportanlage (BSA) Eller an der Vennhauser Allee sind die energetisch schlechtesten im städtischen Bestand. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Verwaltung, die anlässlich des „Konzept 2035 – Pfad zur Erreichung der Klimaneutralität“ damit beauftragt wurde, eine Liste mit den 20 energetisch schlechtesten Standorten zu erstellen. Auf dem zweiten Platz landeten die Gebäude der BSA Garath, Rang drei belegte die Städtische Katholische Grundschule an der Josef-Kleesattel-Straße in Garath.

Die Verwaltung setzte schließlich 22 Standorte auf die Liste. Es sind sieben Betriebsgebäude, ein Büro, fünf Schulen (auch GGS Wrangelstraße in Mörsenbroich, Katholische Grundschule Fuldaer Straße in Eller, GGS Krahnenburgstraße in Lichtenbroich und GGS Am Köhnen in Reisholz), die zwei genannten Sportanlagen, zwei Sozialgebäude, die Kita an der Chemnitzer Straße in Vennhausen und vier Kulturgebäude (unter anderem Deutsche Oper am Rhein, Zakk und Flick Flack). Die einzelnen Standorte bestehen, bis auf drei Ausnahmen, aus jeweils mehreren Gebäuden.