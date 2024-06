Biodiversität in Düsseldorf Die Dachgärten von Derendorf

Das Yorcks an der Yorckstraße soll in mehrfacher Hinsicht ein Vorzeigeprojekt werden. Rund 200 Millionen Euro nimmt die ABG Real Estate Group in die Hand, um die Immobilie komplett zu entkernen und neu zu gestalten. So entstehen maßgeschneiderte Haus-in-Haus-Lösungen mit eigenen, repräsentativen Eingängen. Noch in diesem Jahr sollen hier die Volkshochschule sowie weitere Kultureinrichtungen einziehen. 15.000 der rund 30.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wird die Stadt langfristig anmieten. Zudem bietet Yorcks einen großzügigen Bereich für Einzelhandels- und Gastroangebote sowie für Sondernutzungen des langfristigen Mieters FitX. Und: Die Büroflächen sollen eine direkte Anbindung an die großzügigen, luftigen Dachgärten haben, die auch als Schulhof dienen können. „Hier kann man hoch über der Stadt perfekt entspannen und neue Energie tanken“, schwärmt ABG.