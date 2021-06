Mehr als 1000 Geburten in diesem Jahr : Babyboom an der Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf Sogar Drillinge sind in diesem Jahr schon in der Uniklinik Düsseldorf zur Welt gekommen. Auch insgesamt gab es im Kreißsaal deutlich mehr Geburten als im Vorjahr.

In der Uniklinik kommen in diesem Jahr deutlich mehr Babys zur Welt. Laut Statistischem Bundesamt waren im März so viele Babys wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in Deutschland geboren worden. Der Trend bestätigt sich anscheinend auch in Düsseldorf. Das Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) spricht sogar von einem „Babyboom“.