Leben mit Kindern in Düsseldorf Diese besonderen Spielplätze fallen aus der Rolle

Dann werden aber schon lange nicht mehr nur allein Geräte ausgetauscht, sondern Anlagen unter einem bestimmten Motto gestaltet. Auf dem Spielplatz an der Sohnstraße beispielsweise steht seit Mai das Thema „Bewegung“ im Fokus. Der große Spielplatz im Hofgarten ist seit Mai 2024 wiedereröffnet und seine Gestaltung orientiert sich am Thema „Turngarten“. In Unterrath hat im Herbst 2023 der Helgoland-Spielplatz unter anderem mit Strandbuden eröffnet, und am Dillenburger Weg in Eller ist ein Feuerwehr-Spielplatz entstanden. Drei ganz unterschiedliche und besondere Anlagen in der Stadt: