Düsseldorfs Geschichte Was die Gaslaternen über Düsseldorf erzählen

An den Gaslaternen entzündet sich erneut ein Streit. Während Gegner Kosten, Zukunftsrisiken, Genehmigungsfragen und Klimaschutz ins Feld führen, stellen die Kämpfer für die Gasbeleuchtung nicht nur diese Kalkulationen in Frage, sie berufen sich auch auf einen besonderen, historischen Wert. Doch welchen eigentlich genau? Wofür steht das Denkmal Gaslaternen? Und warum weckt das Thema Straßenbeleuchtung so nachhaltig die Emotionen?