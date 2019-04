Fußball tut der Stadt gut : Die Bayern übernachten im Interconti

Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel macht die Fortuna fit für die Top-Spiele. Fußball-Gipfel wie der gegen Bayern München am Sonntag sind Gold wert für die Hotellerie und Gastronomie in der Landeshauptstadt. Foto: dpa/Andreas Gora

Düsseldorf Die Fortunen schlafen in Krefeld. Insgesamt siegt die Landeshauptstadt durch Duelle wie diese.

Wenn die Fortunen am Sonntag gegen Bayern München spielen, dann dürfte dieser Unterschied zumindest schon mal klar sein: Die Bayern-Stars checken ins Intercontinental an der Königsallee ein, wie Hotel-Manager Oliver Büscher gegenüber unserer Redaktion bestätigt. „Wir sind das Bayern-Stammhotel“, sagt er und fügt fast gelassen hinzu: „Das ist eigentlich kein besonders großer logistischer Aufwand für uns, denn die Bayern sind extrem professionell. Das Briefing ist klar und freundlich.“ Für den Standort Düsseldorf seien solche Spiele wie am Sonntag ein „absoluter Mehrwert“. Sie steigerten die Attraktivität um ein Vielfaches, das sei deutlich an den Übernachtungszahlen abzulesen.

Obwohl das Duell am Sonntag für die Fortuna-Mannschaft ein Heimspiel ist, übernachten die gefeierten Erstligisten nicht in der Heimatstadt, sondern in einem Krefelder Hotel, wie die geschäftsführende Gesellschafterin des Tulip Inn Nicola Stratmann weiß. „Das hat taktische Gründe. Trainer Friedhelm Funkel lebt in Krefeld, und er will, dass die Mannschaft den Weg im Teambus von Krefeld nach Düsseldorf zum Spiel nutzt, um sich zu sammeln und zu konzentrieren.“ Ihr Hotel an der Arena ist das Stammhotel der Fortunen, Neuzugänge übernachten mitunter wochenlang dort, bis sie eine geeignete Wohnung gefunden haben. Auch Stratmann sagt klar: „Solche Spiele wie das der Fortuna gegen die Bayern sind wertvoll für die Hotellerie der Stadt. Die Fans kommen verstärkt – auch zum Zockerbuffet.“