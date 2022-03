Düsseldorfer Altstadt : Die Bauarbeiten an der Kämmerei starten

Düsseldorf 2014 verließen die Finanzmanager der Stadt die Alte Kämmerei am Marktplatz, jetzt startet der Umbau. In zwei Jahren soll das Denkmal ein neuer Anziehungspunkt sein.

Vor acht Jahren zogen die städtischen Beamten aus der Alten Kämmerei am Marktplatz aus, jetzt beginnen die Vorarbeiten für den Umbau und die Sanierung der denkmalgeschützten Immobilie. Die ersten Bauzäune sind bereits aufgebaut worden. Wie der Investor, die Kölner Art-Invest Real Estate, mitteilt, wurde die erste Genehmigung für die vorbereitenden Baumaßnahmen erteilt. Zunächst wird der marode Kelleranbau der Kämmerei zum Rheinort – also auf der Seite zum Uerige hin – zurückgebaut sowie das Dach entkernt und schadstoffsaniert. Die von der Hausbrauerei gepachtete Terrasse direkt an der Kämmerei, das sogenannte Forum, wird während der Bauzeit teils in Anspruch genommen, leidet aber langfristig nicht so stark wie anfangs vom Investor angestrebt. Das wurde durch aufmerksame Ratspolitiker verhindert.