Umweltalarmbereitschaft in Düsseldorf 24/7 im Dienst für den Umweltschutz

Neben den klassischen Einsätzen erleben die Mitglieder der Umweltalarmbereitschaft immer wieder auch skurrile Dinge. „Im Februar 2024 war das Wasser im See im IHZ-Park an der Moskauer Straße plötzlich grün eingefärbt“, erzählt Sascha Heggen. Es habe sich als ungefährlich herausgestellt, man habe auch eine Flasche mit Uranin, einem Fluroreszenzfarbstoff, gefunden. Ein Verursacher wurde aber nicht gefunden. „Wir sind aber auch immer bemüht, den- oder diejenige zu finden, die das verursacht hat“, so Heggen. Einerseits, um die Kosten für die Einsätze in Rechnung stellen zu können, aber auch um gegebenenfalls Bußgelder oder gar Umweltstrafverfahren einzuleiten. „Wenn wir mehrere Hundert Kilo asbesthaltige Abfälle finden, sollte so etwas nicht ungestraft bleiben.“ Hier überschneidet sich die Arbeit auch mit Heggens und Goeddeckes normalem Job: Sie sind beide im Ermittlerteam, das auch als „Mülldetektive“ bekannt ist. Denn bei besonders schweren Vergehen kann es zu Geldbußen bis in den vierstelligen Bereich kommen – bis hin zu Freiheitsstrafen.