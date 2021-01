Justiz in Düsseldorf : Randale im Rheinbad und ein Hund als Serientäter

Mehrfach musste die Polizei 2019 zum Rheinbad ausrücken, im vergangenen Jahr mussten sich zwei Personen für ihr Verhalten vor Gericht verantworten. Foto: dpa/Gerhard Berger

Düsseldorf Vor Düsseldorfer Gerichten gab es im vergangenen Jahr trotz Corona viele aufsehenerregende Prozesse – ein Überblick der Verfahren, die im Jahr 2020 für die meisten Schlagzeilen sorgten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

Oft dramatisch und perfide, manchmal dreist, gelegentlich auch mal skurril: Breit gestreut waren auch im Jahr 2020 die Themen, die in Düsseldorf zu Gerichtsverhandlungen und zu Urteilen führten. Trotz Beschränkungen durch die Corona-Krise und der damit notwendigen Konzentration auf das Wesentliche hat die Justiz ein Pensum absolviert, das in den Medien vielfach für Schlagzeilen sorgte und bei den Bürgern zu Diskussionen führte – über die Höhe von verhängten Strafen bis hin zu sicherheitspolitischen Aspekten.

Randale im Rheinbad So hat das Amtsgericht im Oktober einen 17-Jährigen mit einer eher symbolischen Sanktion belegt. Er war laut Urteil einer von mehreren hundert Badegästen, die sich Mitte 2019 im Rheinbad mit dem Schwimmbad-Personal und der Polizei angelegt hatte. Drei Mal innerhalb weniger Wochen musste das Badgelände damals von der Polizei geräumt werden, nachdem sich vorwiegend junge Badegäste den Anordnungen des Personals widersetzt und auf dem Gelände randaliert hatten. Nur zwei Strafverfahren gegen Beteiligte sind später bekannt geworden. Ein 27-Jähriger wurde mit 600 Euro Strafe belegt, weil er eine Polizistin als „dreckiges Stück Scheiße“ beleidigt hatte. Für den 17-Jährigen war dagegen noch das Jugendgericht zuständig. Er wurde verurteilt, weil er einer Bademeisterin gedroht habe: „Wenn wir uns privat sehen, klatsche ich dich gegen die Wand.“ Und: „Ich töte Dich!“ Dafür muss er laut Richterspruch an einem Leseprojekt teilnehmen und noch einen Aufsatz schreiben – und darin die Position des bedrohten Opfers besonders berücksichtigen. Die Tumulte im Rheinbad hatten nicht nur in der Lokalpolitik zu heftigen Diskussionen geführt – und dazu, dass Security-Kräfte nach dem dritten Randale-Vorfall zum Schutz der Bademeister eingesetzt wurden.

Zwergspitz als „Serientäter“ Angeblich mehrfach ohne Leine angetroffen wurde der Zwergspitz-Rüde „Nanti“ in Friedrichstadt und Bilk – was sein Frauchen (69) letztlich 103 Euro Bußgeld kosten sollte. Die Hundehalterin legte aber Einspruch ein – und siegte im Februar vor dem Amtsgericht. Die Richterin erließ ihr die Geldbuße unter der Auflage, dass „Nanti“ künftig nur noch angeleint vor die Wohnungstür dürfe. Die Seniorin versprach, ihren 3,6 Kilo schweren Kleinhund an eine Katzenleine zu gewöhnen. Doch nur einen Tag nach dieser Entscheidung soll „Nanti“ von Anwohnern wieder frei laufend ertappt worden sein – die Katzenleine habe er hinter sich her gezogen. Nach Version seines Frauchens habe er sich plötzlich von ihr losgerissen. Und sei dann auf eigenen Pfaden gewandelt.

Zwergspitz Nanti musste vor Gericht. Foto: David Young/dpa Foto: dpa/David Young

Gruppenvergewaltigungen Gleich zwei besonders perfide Taten mehrerer junger Männer hatte das Landgericht 2020 abzuurteilen. Zuerst im Hofgarten, Monate später dann im Volksgarten waren unterschiedliche Männergruppen über jeweils eine Frau hergefallen, hatten das Opfer mehrfach vergewaltigt oder es sogar noch ausgeraubt. Mitte 2019 war eine 51-jährige Altstadtbesucherin aus Wuppertal einer Gruppe von Teenagern zum Opfer gefallen. Wegen Übelkeit hatte die angetrunkene Frau eine Disko verlassen, sich auf einen Bordstein gesetzt – und war dort von einem jungen Mädchen (15) angesprochen worden, das ihr angeblich helfen wollte. Tatsächlich bugsierte die „Helferin“ die Frau jedoch in den Hofgarten, wo sie sofort von Komplizen der „Helferin“ abgepasst, vergewaltigt, ausgeraubt wurde. Von einer Jugendstrafkammer erhielt das Trio (15/16/18) dafür im April 2020 Haftstrafen zwischen 24 und 30 Monaten. Deutlich härter bestraft wurde dagegen eine andere Gruppe von Männern, die im November 2019 im Volksgarten am späten Abend eine Passantin angefallen und sich ebenfalls an ihr vergangen hatten. Die vier Angeklagten (19 bis 34 Jahre) kamen gerade von einem Fußballtraining, als ihnen eine 22-Jährige auf ihrem Heimweg von der S-Bahn begegnete. Diese Tätergruppe wurde wegen der folgenden Gruppenvergewaltigung zu Gefängnisstrafen zwischen dreieinhalb und acht Jahren Haft verurteilt.

„Eigenbedarf“ zurückgewiesen Langjährige Wohnungsmieter können nicht einfach vor die Tür gesetzt werden, weil Wohnungseigentümer einen „Eigenbedarf“ geltend machen. Mit diesem Urteil hatte ein Amtsrichter im September nicht nur die Klage einer Vermieter-Familie gegen ein langjähriges Mieterpaar abgewiesen, sondern zugleich eine Vermutung von Mitgliedern im „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ genährt. Das „Bündnis“ ging nämlich von formell bloß vorgetäuschtem „Eigenbedarf“ der Vermieter-Familie aus – zumal mehrere der Mieter mit fast wortgleichen Schreiben plötzlich Platz machen sollten für ein und dasselbe Familienmitglied. „Bündnis“-Vertreter gingen davon aus, dass hier in diversen Stadtteilen die langjährigen Mieter gezielt geschasst werden sollten, um später ihre Wohnungen nach aufwändigen Luxussanierungen viel teurer weiter zu vermieten. Der Richter argumentierte in seinem Urteil, dass die Eigentümer-Familie ihren angeblichen „Eigenbedarf“ „nicht hinreichend“ dargelegt, also nicht schlüssig bewiesen hätte.

Strafe für Dreifach-Mörder aufgestockt Ohne jeden Versuch einer eigenen Verteidigung hat ein 55-jähriger, gebürtiger Chinese Ende Oktober vor dem Landgericht eine weitere, langjährige Haftstrafe kassiert. Schon 2014 war er nach einem Amoklauf durch Anwaltskanzleien in Düsseldorfer und Erkrath zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Weil er sich von den Anwälten in einem früheren Verfahren nicht ausreichend vertreten fühlte, hatte er damals innerhalb weniger Stunden drei Kanzlei-Mitarbeiter getötet und anschließend noch Feuer an den Tatorten gelegt. 2018 hatte ein anderes Landgericht dann weitere acht Jahre Haft wegen versuchten Totschlags gegen ihn verhängt, weil er einen Mithäftling mit einer Scherbe attackiert habe, um ihn zu töten. Jetzt ging es darum, dass er seine Haftzelle im Gefängnis zwei Mal in Brand gesteckt, einen Justizmitarbeiter zudem bedroht habe. Auch hier kam das Landgericht zu einem Schuldspruch, stockte die bereits verhängten Strafen gegen den 55-Jährigen um weitere fünf Jahre auf.

Kiosk-Chef als Brandstifter Äußerst knapp ist ein 46-jähriger Kioskbetreiber von der Münsterstraße im Juli einer Verurteilung des Landgerichts wegen zehnfach versuchten Mordes entgangen. Nach Überzeugung der Strafkammer hatte er nachts in den Räumen seines Büdchens Feuer gelegt, um aus dem dortigen Mietvertrag herauszukommen – und sich ganz seinem zweiten Kiosk widmen zu können. Der Staatsanwalt wertete diese Brandstiftung (Sachschaden 150.000 Euro) zugleich als Anschlag auf das Leben von zehn Nachbarn, die in den Etagen über dem Kiosk schliefen. Sie konnten nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden. Die Richter kamen im Urteil aber nur zu einem Schuldspruch wegen besonders schwerer Brandstiftung – und verhängten siebeneinhalb Jahre Haft gegen den 46-Jährigen.

Angeblicher „Jesus“ beklagt Geldstrafe Als Frührentner und Ex-Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) hat ein 59-Jähriger aus Friedrichstadt mehrere skurrile Auftritte hinter sich. Mal wollte er Fortuna-Präsident werden, mal Hoppeditz, dann wiederum trat er gegenüber einer Ex-Freundin als „Richter am Arbeitsgericht“ auf. Obwohl die Frau ihm daraufhin gerichtlich untersagen ließ, sie weiter zu behelligen, soll er dagegen verstoßen und sich als wieder geborener „Jesus von Nazareth“ ausgegeben haben. Vom Amtsgericht mit einer Geldstrafe wegen Nachstellung belegt, zog er im August jedoch vor das Landgericht, streifte in einer Prozesspause ein fast bodenlanges Gewand aus grobem Sackleinen über – und posierte mit ausgebreiteten Armen als „Jesus“ für die Fotografen. Als die Richter seine Strafe trotzdem bestätigten, ihn zur Zahlung von 2700 Euro verurteilten, verkündete er lauthals, dies sei „ein absolutes Fehlurteil“, denn er sei ja „unschuldig“.

Vor Gericht führte sich ein ehemaliger Mitarbeiter des Landeskriminalamtes als „Jesus“ auf. Foto: Wulf Kannegießer