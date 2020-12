Nach Randale in der Altstadt: Anwohner wollen nicht aufgeben : Die Altstadt-Bewohner drängen auf Lösungen

Düsseldorf Auch im Winter kommt keine Ruhe rein, doch die Anwohner suchen verstärkt Gespräche mit der Polizei und der Politik. Ihr Ziel ist klar: Die Altstadt soll kein Problem-Stadtteil bleiben.

Unternehmer Klaus Schulgen berichtete auf Nachfrage von einem Treffen mit der neuen Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke (Die Grünen), das jüngst stattgefunden hat. Auch Thorsten Fleiß, der Chef der Polizeiinspektion Mitte, hatte dabei am Stiftsplatz Rede und Antwort gestanden haben. Er soll erneut nahegelegt haben, unbedingt Anzeigen zu erstatten. Isa Fiedler, Knoten-Chefin und Sprecherin der Altstadtwirte, sowie Frank Hermsen, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft (IG) Altstadt, waren ebenfalls vor Ort sowie einige Düsseldorfer, die rund um die Kirche St. Lambertus leben. Hier – in Rufnähe zum Burgplatz – hatte es besonders im Sommer erhebliche Missstände gegeben: Von offenem Drogenhandel sprachen die Anwohner, einem Park-Desaster, Wildpinklern und massiven Bedrohungen. „Wir haben noch einmal unsere Position bekräftigt“, sagt Schulgen. „Es muss wirklich dringend was passieren.“ Mit großer Sorge betrachtet er die Eskalation am vergangenen Wochenende. „Die Ordnungshüter in großen Gruppen anzugreifen, das scheint sich zu einem neuen Hobby zu entwickeln“, bedauert er.

Zwar sei im Moment deutlich weniger los als im Sommer, sagt Anwohnerin Ingrid Spies. „Vor allem hier am Stiftsplatz ist mal Ruhe, aber wir denken ja in die Zukunft. Nach dem Lockdown werden wir die gleichen Probleme wieder haben wie im Sommer.“ Das sieht Maria Beck genauso. Sie steht der Initiative Lebenskultur Düsseldorf vor, die eine Stimme sein will für alle Initiativen und engagierten Bürger in der Stadt und Probleme wie rund um St. Lambertus, am Rheinufer und am Mannesmannufer klar benennt: „Es gibt immer noch eine Autotunerszene, massive Verkehrsbelästigungen und Störungen bis tief in die Nacht.“ Die Rheinuferpromenade dürfe nicht zu einer Art freien Zone verkommen. Mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) steht die Initiative in engem Kontakt. Am 16. Dezember ist eine Diskussion mit ihm geplant.