Serie Düsseldorfs besondere Straßen Eine der ältesten Straßen Düsseldorfs

An diesem Nachmittag herrscht eine ganz besondere Atmosphäre am Eingang der Straße Altestadt. In der Basilika St. Lambertus wird an der Orgel geübt und so wehen festliche Töne durch die Straße. Eine junge Frau bleibt versunken stehen, lauscht einem Moment der Musik, und seufzt: „Wie schön“, bevor sie weiterzieht. Derweil kniet ein Mann vor der Kreuzigungsgruppe an der Seite der St. Lambertus Basilika nieder, um intensiv zu beten. Möglicherweise ein Pilger, denn dort führt der alte Jakobsweg entlang - es war der Weg, der von Dortmund über Ratingen nach Neuss und weiter über Aachen ins belgische Lüttich führt und auf den einen Stele auf dem angrenzenden Stiftsplatz hinweist.