Dialog in der Rheinterrasse „Hier nehmen uns die Erwachsenen ernst“

„Bevor ich in die Rheinterrasse gekommen bin, habe ich überlegt, wie ich täglich mit Jugendlichen umgehe, ob ich wahr- und aufnehme, was sie zu sagen haben“, sagt Wernli. Er ist Geschäftsführer eines Reinigungsunternehmens. „Ich habe bei ‚Begegnung schafft Veränderung‘ die Sichtweisen von Jugendlichen besser und bewusster wahrgenommen. Die Einsicht in die Gedankenwelt der jungen Generation hat mich zum Nachdenken gebracht.“ So habe er beispielsweise noch nie über die Notwendigkeit eines Ruheraumes in Schulen nachgedacht. „Ich mache mir fast jeden Tag Gedanken darüber, wie die Mitarbeiter meines Unternehmens sich immer wieder erfrischen und erholen können“, so Wernli. „Für Schulen habe ich die Notwendigkeit nicht gesehen. Aber jetzt, denke ich, dass auch Schüler, auf die ja jeden Tag wahnsinnig viele neue Informationen einprasseln, einen Ruheraum brauchen.“