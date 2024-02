Kampange gestartet Diakonie in Düsseldorf sucht Pflegefamilien

In ein Lifestyle-Wohnmagazin würde es die Küche wohl nicht schaffen. Bunt zusammengestellt ist sie, am Kühlschrank kleben zahlreiche Magnete und Zettel. Dort steht auch der Spruch „Nur Mut“, richtig aufgeräumt ist es auch nicht. Aber an diesem Küchentisch sind gute Abendbrotgespräche denkbar. Und der Slogan, mit dem die Diakonie dieses und andere Fotos betitelt, lautet folgerichtig: „Alles perfekt“.