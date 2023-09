Helfen hilft Düsseldorf Düsseldorfer Diakonie fordert eine soziale Stadtgesellschaft

Derzeit hat die Diakonie 1300 Ehrenamtliche, die je nach Einsatzgebiet ausgebildet wurden und ständig betreut werden. Darunter sind viele, die früher selbst einmal die Hilfe des Sozialdienstes in Anspruch genommen haben und jetzt etwas zurückgeben möchten. Auch Flüchtlinge. So gibt es bspw. eine syrische alleinerziehende Mutter, die vor acht Jahren nach Düsseldorf kam, inzwischen Gymnasiallehrerin ist und eine Diakonie-Gruppe bei der Hausaufgabenbetreuung übernommen hat. „Deutschland ist auf Zuwanderung angewiesen, auch um die Sozialsysteme wie die Rente am Leben zu halten. Da kann ich nicht verstehen, wie der Bundesetat gerade in den Bereichen Integration zusammengestrichen werden soll“, ärgert sich Schmidt. „In unserer Kampagne geht es um die Haltung, dass jeder Teil der Nachbarschaft, des Viertels, der Stadt ist und jeder im eigenen Haus etwas tun kann, dass es eine schöne, soziale, lebenswerte Stadt ist.“ Die Botschaft aus Düsseldorf an die Republik und alle Menschen lautet also: Wenn man hilft, hilft es allen.