Arbeitnehmer : DGB will kostenfreien Nahverkehr

DGB will kostenfreien Nahverkehr

Düsseldorf Gewerkschaften fordern mindestens 44.000 zusätzliche bezahlbare Wohnungen.

(osk) Die Stadt Düsseldorf braucht dringend mehr sozialen Wohnungsbau und deutlich günstigere Tarife im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Diese Ansicht vertrat Sigrid Wolf, Regionsgeschäftsführerin des DGB, bei einem Empfang im Rathaus. „In der Landeshauptstadt fehlen 44.000 bezahlbare Wohnungen“, erklärt Wolf. „Viele Arbeitnehmer können sich die Mieten in der Stadt schlichtweg nicht mehr leisten. Es müssen wieder deutlich mehr Wohnungen mit Sozialbindung in der Stadt geschaffen werden.“

Und auch der Umzug raus aus Düsseldorf bringe nicht unbedingt finanzielle Entlastung, denn der öffentliche Nahverkehr sei viel zu teuer. „Ideal wäre ein kostenfreier ÖPNV“, so Wolf weiter. So führe Luxemburg ab 2020 die komplett kostenfreie Nutzung von Bussen und Bahnen ein. „Das könnte ich mir auch bei uns vorstellen“, so Wolf weiter.