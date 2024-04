Wohnen in Düsseldorf DGB fordert Azubiwohnheim in Bilk

„Wir sehen an guten Beispielen wie in den Großstädten Hamburg und München, dass Azubiwerke erfolgreich sind, um den Bedarf an günstigem Wohnraum für Auszubildende zu verbessern. Da stellt sich die Frage, warum Düsseldorf so schwerfällig ist“, so Wolf. Ein positives Signal sei in der letzten Sitzung der Wohnbaukommission seitens der Beigeordneten Zuschke gesendet worden, die auf Nachfrage des DGB eine Aufnahme der Anregung bejaht habe. „Darauf bauen wir“, ergänzt Wolf. Fördermöglichkeiten seitens des Landes und Bundes würden bestehen und könnten abgerufen werden.