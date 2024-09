Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf In diesem Luxus-Hotel schläft die DFB-Elf zum Länderspiel gegen Ungarn

So fiel die Buchung für das kommende Länderspiel gegen Ungarn auf das Hyatt Regency Hotel. Am Freitag werde die Mannschaft dort gegen 17 Uhr eintreffen, sagt eine DFB-Sprecherin. Um 17.30 Uhr findet dann die Abschluss-Pressekonferenz in der Arena statt. „Darüber hinaus sind (neben dem Spiel am Samstag und dem öffentlichen Training am Sonntag im Paul-Janes-Stadion) keine weiteren Aktivitäten geplant“, heißt es vom DFB. Denn: Die Mannschaft wird schon am Montagmorgen nach Amsterdam abreisen, um sich dort auf das zweite Spiel im Turnier „Uefa Nations League“ vorzubereiten.