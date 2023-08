Neue Sicherheitschefin in Düsseldorf Eine Dezernentin in der Dauerkritik

Die neue Ordnungsdezernentin Britta Zur setzt auf große Präsenz in den sozialen Medien. Eigentlich lässt sie sich keine Gelegenheit zu Selfie oder Danksagung an Mitarbeiter oder Einsatzkräfte entgehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion führte sie aus, dass sie so den öffentlichen Dienst nahbarer machen und damit Vertrauen schaffen wolle. Um so auffälliger ist, dass sie von ihrem Besuch in der Altstadt am Wochenende anlässlich der neuen Absperrungen für ein besseres Durchkommen von Polizei und anderen Einsatzkräften gar nichts postete. Das mag Zufall sein, könnte aber auch eine gewisse Vorsicht widerspiegeln, nachdem das zuvor von ihr im Ordnungs- und Verkehrsausschuss mit Mobilitätsdezernent Jochen Kral urplötzlich präsentierte Konzept einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte.