Neuer Dezernent in Düsseldorf „Ich will die Kernarbeitszeit abschaffen“

Wagner Es gab im April den Auftrag des Oberbürgermeisters auch an mich, genau zu schauen, wo wir stehen. Das Ergebnis war, dass wir nicht so aufgestellt waren, dass wir in angemessener Geschwindigkeit Projekte umsetzen können. Verantwortlichkeiten waren nicht genau verteilt, es gab zum Teil zu viele Beteiligte und zu ungenau definierte Aufträge. Es lag nicht am Engagement, aber an einer fehlenden glasklaren Struktur.