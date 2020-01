Personalwechsel in Düsseldorf : Dezernent Meyer-Falcke geht zur Landesregierung

Düsseldorf Der Beigeordnete soll die Digitalisierung für NRW und seine Städte und Kommunen vorantreiben.

Die Stadt Düsseldorf braucht einen neuen Dezernenten für Personal, Organisation und Gesundheit: Andreas Meyer-Falcke (FDP) wechselt zum Land NRW und wird dort neuer Beauftragter für Informationstechnik (CIO) im Wirtschafts- und Digitalministerium. Das hat das Landeskabinett in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Meyer-Falcke (62) tritt seinen Dienst am 1. August an. Dann hat er auch seine achtjährige Amtzeit als Dezernent der Stadt Düsseldorf abgeleistet.