Nächste Insolvenz bei Düsseldorf Entwickler Development Partner stoppt großen IBM-Campus

Nun trifft es das Vorzeigeobjekt im Süden doch. In den vergangenen Monaten seien Baukosten wie auch Zinsen deutlich angestiegen, heißt es in der aktuellen Mitteilung, ebenso die Anzahl und der Umfang an nachträglichen Wünschen am Bauprojekt selbst – was immer kostentreibend ist. Die Baukosten seien um rund 15 Prozent gestiegen. Die Finanzierungskosten hätten sich sogar nahezu verdoppelt. Der Nachfinanzierungsbedarf konnte nun „noch nicht abschließend realisiert werden“. Deswegen der Gang zum Insolvenzgericht. DP halte aber an dem Vorhaben fest, sagte Michael Koschier, DP-Geschäftsführer.