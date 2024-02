Development Partner wird abgewickelt Pleite-Entwickler hinterlässt drei Bauruinen in Düsseldorf

Eigentlich ist der Kennedydamm eine der gefragtesten Büro-Lagen in Düsseldorf – aus Sicht von Development Partner (DP) dagegen gleicht der Standort einem Friedhof. Drei Projekte sollten hier entstehen, dann kam die Insolvenz des Immobilien-Entwicklers. Übrig bleiben blutleere Bau-Skelette, die kein Käufer mit Geld finanzieren und kein Mieter mit Leben füllen will. Weil auch bundesweite Bau-Vorhaben keine Nachfrage finden, wird das Düsseldorfer Unternehmen nun abgewickelt. Das haben DP-Geschäftsführer Michael Koschier und Insolvenzverwalter Georg Kreplin unserer Redaktion bestätigt. Eine offizielle Pressemitteilung folgt an diesem Freitag.