Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber, der durch den Konzertabend führte, fragte sie, wie viel Cello sie täglich übt: „Ich übe eigentlich die ganze Zeit, das ist für mich wie Essen und Trinken“, sagte sie. Erst vor einigen Tagen war sie in New York aufgetreten. Mit ihrem virtuosen Spiel zog sie die Zuhörer schnell in ihren Bann. Am Ende des Konzerts trat sie noch einmal gemeinsam mit Schreiber auf, der auch selbst musikalisch ist: Er begleitete sie am Klavier.