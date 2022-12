Gala zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis Sängerin Zaz rockte die Bühne in Düsseldorf

In seiner Rede sprach sich der Bundeskanzler für ein neues Verständnis des Begriffs „Nachhaltigkeit“ aus. „Wir müssen Nachhaltigkeit anders erzählen“, sagt er im Festsaal des Maritim-Hotels am Flughafen, wo von Anfang an der DNP stattfindet sowie der dazugehörige zweitägige Kongress namens Deutscher Nachhaltigkeitstag. „Mich hat es nie überzeugt, Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichzusetzen. Wachstum und Fortschritt sind in uns angelegt - aber nicht als ein Weniger, sondern vor allem als smarter und besser.“