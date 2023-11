Deutscher Nachhaltigkeitspreis Culcha Candela und Sebastian Vettel in Düsseldorf

Lohausen · Am Freitag wird in Düsseldorf wieder der Deutsche Nachhaltigkeitstag verliehen. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird einen Ehrenpreis erhalten. Veranstalter Stefan Schulze-Hausmann verrät im Gespräch, was dieses Jahr neu ist.

24.11.2023 , 08:13 Uhr

Veranstalter Stefan Schulze-Hausmann freut sich auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der im Maritim Hotel Düsseldorf verliehen wird. Foto: Dariusz Misztal

Von Sophia Kupferschmidt