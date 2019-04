Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 : Deutsche Bank vergibt mehr Baukredite

Thomas Buschmann, Uwe Hadeler und Stefan Märkl (v. l.) vom Vorstand der Deutschen Bank in Düsseldorf freuen sich über das gute Geschäftsergebnis 2018. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Düsseldorf gewährte die Deutsche Bank 2018 rund 1,4 Milliarden Euro neue Immobilienfinanzierungen. Doch das Angebot an kaufbarem Wohnraum wird in der Landeshauptstadt immer knapper.

Die Deutsche Bank Düsseldorf blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. In allen Geschäftsbereichen konnte das Geldhaus Zuwächse verzeichnen. In der Landeshauptstadt stieg das Geschäftsvolumen des Instituts um 2,6 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro und damit deutlich stärker als in der Region Nordwest insgesamt, wo das Plus 0,3 Prozent betrug. „Wir haben unsere starke Stellung im Firmen- und Privatkundengeschäft weiter ausbauen können“, erklärt Thomas Buschmann, Managing Director der Region Nordwest, „und das trotz der Verwerfungen auf den Märkten und dem schwierigen Zinsumfeld.“

Auch 2018 blieb die Nachfrage nach Immobilien und damit nach deren Finanzierung hoch. So betrug das Neugeschäft bei den Immobilienfinanzierungen in Düsseldorf 1,4 Milliarden Euro. „Dieser Bereich boomt weiter“, erklärt Stefan Märkl, Regionalleiter Privatkunden. „Wir hätten gerne noch mehr Immobilienkredite vergeben, aber das Angebot an kaufbaren Objekten ist knapp geworden.“

Info Eckdaten des Geldhauses in Düsseldorf Geschäftsvolumen Das Volumen aller Einlagen, Depots und Kredite ist im vergangenen Jahr auf 11,6 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 2,6 Prozent. Aktien Rund 156 Millionen Euro haben Düsseldorfer in Aktien und Fonds angelegt. Filialen Die Deutsche Bank betreibt in Düsseldorf insgesamt elf Filialen. Diese sollen auch weiterhin bestehen bleiben. Kunden Das Geldhaus hat in der Landeshauptstadt insgesamt rund 164.000 Kunden, und ist damit eines der großen Institute am Standort. Mitarbeiter Insgesamt beschäftigt das Institut in Düsseldorf 960 Mitarbeiter.

Insgesamt konnte die Bank das Kreditvolumen an Privatkunden, einschließlich der Konsumentenfinanzierung im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 2,9 Milliarden Euro steigern. Ein deutliches Plus verzeichnete das Geldhaus auch bei den Kundeneinlagen. Diese stiegen in Düsseldorf mit 9,9 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überproportional stark an und erreichten ein Volumen von 5,8 Milliarden Euro. „Wegen der turbulenten Märkte suchten die Düsseldorfer 2018 einen sicheren Hafen und investierten immer häufiger in Aktien, vor allem in Form von Investmentfonds“, so Märkl weiter. Ende 2018 habe es zwar einen Einbruch an den Märkten gegeben, die Verluste seien aber in den ersten Monaten 2019 in den meisten Fällen wieder ausgeglichen worden. Rund 156 Millionen Euro haben die Düsseldorfer in Aktien und Fonds angelegt.

„Einen großen Erfolg hatten wir mit der Einführung des mobilen Bezahlverfahrens Apple Pay, für das wir führender Bankpartner sind“, erklärt Thomas Buschmann. Bereits in den ersten vier Wochen dieses Jahres habe die Bank bei Apple Pay die Ziele für das gesamte Jahr 2019 erreicht. „Wer sich als Bank diesen mobilen Bezahlformen verschließt, wird wesentliche Marktanteile im Zahlungsverkehr verlieren“, so Buschmann weiter.

Auch im Firmensegment konnte das Geldinstitut 2018 deutliche Zuwächse verzeichnen. So legten Kredite und Einlagen von Geschäftskunden im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 18 Milliarden Euro zu. „Und das trotz eines schwierigen Marktumfeldes“, betont Uwe Hadeler, Regionalleiter Firmenkunden. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Mittelstandsgeschäft.“ So stieg die Zahl der Firmenkunden in Düsseldorf im vergangenen Jahr um rund fünf Prozent.

Für die Kunden soll sich mit der Integration der Postbank in die Deutsche Bank nichts ändern. Die elf Filialen in der Landeshauptstadt sollen bestehen bleiben. „Die Filiale ist der Dreh- und Angelpunkt für den Kontakt mit unseren Kunden“, erklärt Stefan Märkl. „Bei wichtigen Kapitalanlageentscheidungen wollen die Kunden mit ihrem Berater vor Ort sprechen.“