Netzwerk-Treffen in Düsseldorf : Deutsche-Bank-Chef zu Gast beim Ständehaus-Treff

Netzwerk-Treffen in Düsseldorf

Düsseldorf Der Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sprach mit Chefredakteur Michael Bröcker. Für den war es der letzte Ständehaus-Treff.

Einer von Deutschlands wichtigsten Bankern war am Montagabend zu Gast beim traditionsreichen „Ständehaus Treff“ im Foyer des Museums K21 am Kaiserteich: Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing . Bei dem gut einstündigen Empfang, bei dem die Zeit nach Meinung zahlreicher Gäste davonraste, gab es unterschiedliche Erwartungshaltungen zu dem Bühnentalk mit RP-Chefredakteur Michael Bröcker , der seinen letzten „Ständehaus Treff“ moderierte.

Siemens-Top-Managerin Sabrina Herrmann beschäftigte die Frage, wie sich die Deutsche Bank zukunftsfähig aufstellen will. Schauinsland-Reisen-Marketingchef Adnan Eken (erstmals beim „Ständehaus Treff“) freute sich auf hochwertige Speaker. Mercedes-Manager Michael Eßer reizten Themen wie Digitalisierung und neue Geschäftsfelder.

In dem Gespräch mit dem 49-jährigen Sewing, der auch leidenschaftlicher Tennisspieler und großer Fußball-Fan ist, ging es um dessen bemerkenswerte und irgendwie auch nicht so ganz typische Karriere. Während andere Top-Bank-Manager etliche Male das Unternehmen wechseln, blieb er der Deutschen Bank weitestgehend treu. Schon 1989 nach dem Abi fing er als Azubi bei dem Unternehmen an, und bis auf einen zweijährigen Abstecher blieb er immer dort.