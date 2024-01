Deutsch-syrischer Arzt aus Düsseldorf „AfD, wie machen wir es jetzt mit der Retransfusion meines Bluts?“

In seinen Beiträgen taggt er die „Liebe AfD“ und fragt als „integrierter Deutscher mit doppelter Staatsangehörigkeit“, wie man denn im Zuge der Deportationsfantasien nun mit den Hunderten Litern Blut umgehen wolle, die er bereits gespendet habe. „Die kleinen süßen Erythrozyten zirkulieren in so vielen tollen Menschen. Man hat mich damals nicht gefragt, wer mein Blut haben darf. Und wenn doch, hätte ich einfach gesagt: Alle. Also auch IHR dürft es haben! Und genießt es“, schreibt er in seinem Beitrag.