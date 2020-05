Gefährliche Infektionskrankheit : Windpocken in Düsseldorf auf dem Vormarsch

Windpocken in Düsseldorf auf dem Vormarsch

Die wachsende Impfmüdigkeit könnte beim Anstieg der Windpocken-Infektionen in Düsseldorf eine Rolle spielen. Foto: dpa/Ole Spata

Düsseldorf Ein plötzlicher Anstieg der Windpocken in Düsseldorf lässt Ärzte, Gesundheitspolitiker und Impfbefürworter aufhorchen. Strenge Regeln gelten inzwischen bei den Masern. Kindern ohne Impfung, die erstmals in eine Kita aufgenommen werden, droht der Verlust des Betreuungsplatzes.

Anlass für die Beunruhigung sind aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Danach wurden im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt 216 Windpocken-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: 2018 hatte das Gesundheitsamt nur 132 Fälle aus Düsseldorf an das Institut in Berlin gemeldet. Auch im Rest von Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Erkrankten gestiegen.