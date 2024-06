Musterstrecke in Düsseldorf-Eller Deutliche Kritik an neuen Nachbauten für Gaslaternen

Kaum sind die ersten Gaslaternen durch ganz neu entwickelte Nachbauten mit LED ersetzt, stehen diese in der Kritik. Lutz Cleffmann von der Gaslicht-Initiative hat sich jetzt die Musterstrecke in Eller angeschaut und kommt zur Einschätzung: „Die blenden ganz fürchterlich.“ Es sei das eingetreten, was die Initiative immer befürchtet habe. „Es gibt keine vernünftige Lösung, wenn das schlechte aus zwei Welten kombiniert wird.“