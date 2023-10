Düsseldorfer Studierende zeigen Abschlussarbeiten Neues Design am traditionsreichen Ort

Info

Termin Die Ausstellung in der Kunsthalle ist am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 20 und am 15. Oktober von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Schule Der Fachbereich Design der Peter Behrens School of Arts (PBSA) an der Hochschule Düsseldorf bildet rund 1300 Studierende in den Studiengängen Kommunikationsdesign, New Craft Object, Retail Design und Exhibition Design aus.

Geschichte Die Wurzeln der PBSA liegen in der 1883 gegründeten Kunstgewerbeschule Düsseldorf, die unter dem Direktorat von Peter Behrens 1903-07 eine Vorreiterrolle in in Deutschland hatte.