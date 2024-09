Münzbehälter oft gestohlen Düsseldorfer Designer-Toiletten teils nur noch mit EC-Karte

Die Maßnahme gelte erst einmal für drei Monate – seit Anfang September. Die Betreiber-Firma arbeite „bereits an einem Lösungsvorschlag, damit die Toilettenanlagen an den betroffenen Standorten wieder per Barzahlung nutzbar sind“, so der Sprecher. Außer Betrieb genommen wurde die Münz-Möglichkeit aber ausgerechnet an besonders exponierten beliebten Stellen: entlang der Rheinpromenade und eben der Kö.