Doppelter Erfolg für Hochschule Düsseldorf : Design-Student gewinnt mit seiner Idee gegen „Fake News“

Düsseldorf Mit seiner Werbe-Kampagne hat Augustin Lose den ersten Preis beim Wettbewerb „New(s)comers Best“ gewonnen. Seine Botschaft besticht durch Einfach- und Klarheit. Auch die Idee einer HSD-Studentin war erfolgreich.

Neben dem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dürfte sich Lose vor allem darüber freuen, dass sein Siegermotiv jetzt in großen deutschen Zeitungen veröffentlicht wird und nicht in einer Schublade landet. „Ich habe bei meinem Bachelorstudium in Kiel eher klassisch gezeichnet und illustriert“, sagt der Student, der aus Halle an der Saale stammt und jetzt in der Werbemetropole Düsseldorf seinen Master in Kommunikationsdesign macht. „Mit Konzept und Text hatte ich mich bisher gar nicht beschäftigt. Der Wechsel an den Rhein hat mir, so gesehen, echt die Augen geöffnet.“