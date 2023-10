Ein Düsseldorfer Stadtteil im Wandel Wie Derendorfer zum attraktiven Wohnviertel wurde

Wenn man die Einwohner von Derendorf fragt, was den Stadtteil für sie so besonders macht, bekommt man fast immer die gleichen Antworten. Es sind die bunte Mischung an Menschen, die „fantastische“ Infrastruktur, durch die man Flughafen, Hauptbahnhof, Altstadt und Rhein in wenigen Minuten erreicht, und: die Tannenstraße. Wenn Derendorf so etwas wie ein „Herz“ habe, sagt der Derendorfer Martin Meyer, dann sei es wohl der Bereich um Tannenstraße und Frankenplatz.