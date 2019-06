Düsseldorf-Derendorf : Brandstiftung in Kiosk kann laut Gericht Mordversuch sein

Düsseldorf Ein nachts gelegtes Feuer in einem Kiosk an der Münsterstraße Düsseldorf kann laut Landgericht auch als Mordversuch an den Hausbewohnern bestraft werden.

Mit diesem Hinweis hat das Landgericht am Mittwoch den Prozess gegen den Kiosk-Betreiber (45) fortgesetzt, der beim Brand im März 2018 als einziger einen Büdchen-Schlüssel besessen haben soll. Bisher war ihm nur schwere Brandstiftung vorgeworfen worden.

Nach Aussagen eines Brandexperten und des Einsatzleiters der Feuerwehr hatte der Staatsanwalt aber den Vorwurf auf versuchten Mord an den schlafenden Hausbewohnern erweitert und Haftbefehl gegen den Büdchen-Betreiber beantragt.