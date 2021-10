Treffpunkt der Drogenszene : Der Worringer Platz macht die Politik ratlos

Der Betreiber der Pizzeria hat mit einem Zaun große Teile des Worringer Platzes abgesperrt, um Drogenabhängige zu vertreiben. Das Bauwerk bleibt vorerst stehen. Foto: Arne Lieb

Analyse Düsseldorf Längst geht es bei der Debatte um den Worringer Platz nicht mehr um den umstrittenen Zaun rund um die Pizzeria. Politik und Behörden suchen den richtigen Umgang mit der Drogenszene im Bahnhofsviertel – und stecken in einem Dilemma.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Zuerst schien es vor allem um einen Zaun zu gehen. Die Grünen forderten den Abbau des Modells Marke Eigenbau, mit dem der Betreiber der Pizzeria auf dem Worringer Platz neuerdings seine Terrasse und damit große Teile des Platzes umgrenzt, um die Drogenabhängigen zu vertreiben.

Inzwischen steht nicht nur fest, dass der Gastronom mit Genehmigung der Stadt gehandelt hat. Er selbst und auch Anwohner verteidigen das umstrittene Bauwerk als Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden damit“, sagt etwa Michael Brandschert, Anwohner und Vertrauter des Gastronomen, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Die Drogenabhängigen stehen jetzt größtenteils auf der anderen Seite der Straßenbahngleise, die den Platz in zwei Hälften teilen. Für den Gastronomen, der seit 18 Jahren die Pizzeria unterhält, eine Voraussetzung, damit er sein Geschäft weiter betreiben kann.

Info 2004 wurde der Worringer Platz gestaltet Entwurf Die Architektin Christiane Voigt und der Künstler Jürgen LIT Fischer besorgten den Entwurf mit den grünen Glasbausteinen, der 2004 umgesetzt wurde. Kritik Voigt hat den Zaun ebenfalls kritisiert. Er entziehe große Teile des Platzes der vorgesehenen öffentlichen Nutzung.

Von einem schnellen Abbau ist auch in der Politik keine Rede mehr. Verkehrsdezernent Jochen Kral kündigte im Ordnungs- und Verkehrsausschuss nur den Abbau eines kleinen Stücks in Richtung Glashaus an (der längst erfolgt ist). Ansonsten lässt sich die Debatte etwa so zusammenfassen: Alle Fraktionen sehen Handlungsbedarf und zeigen sich offen für Gespräche, auch mit den Anliegern. Eine Lösung hat zugleich niemand. Eine Politik der harten Hand, in der Drogenabhängige mit Repression aus der Innenstadt vertrieben werden, will eine breite Mehrheit im Stadtrat nicht. Ihnen soll geholfen werden. Aber so bleiben, wie es ist, soll es am Worringer Platz auch nicht.

Seit vier Jahren, so beklagen Anwohner und Gewerbetreibende, hat sich die nie einfache Lage auf dem Platz im Bahnhofsviertel zugespitzt. Erheblich mehr Drogenabhängige als früher treffen sich auf dem dreieckigen Plätzchen, das auch ein Verkehrsknotenpunkt mit Bahn- und Bushaltestelle ist. Es wird offen gedealt und gespritzt. In den Hauseingängen liegen Fäkalien. In der öffentlichen Toilette werden Spritzen zurückgelassen. Dazu kommen gewalttätige Konflikte, aus Sicht von Beobachtern auch, weil sich die aggressiv machende Droge Crack verbreitet hat. Viele Anwohner meiden aus Angst die Überquerung. Ordnungsdezernent Christian Zaum berichtet, an kaum einer anderen Stelle der Stadt seien Ordnungsamt und Polizei so oft im Einsatz. Anwohner haben den Eindruck, dass die Drogenabhängigen von den Behörden durch die Auflösung anderer Treffpunkte bewusst auf dem Worringer Platz konzentriert werden – und sie die Konsequenzen tragen müssen.

Was also tun? Die Posse um den Zaun hat zumindest einiges in Bewegung gebracht: Zum einen arbeitet die Stadt mit kleinen Eingriffen am Erscheinungsbild. Die Bänke aus grünen Glasbausteinen werden derzeit repariert, die Glascontainer erneuert. Auch die Beleuchtung soll verbessert werden. Zum anderen wird plötzlich sehr viel kommuniziert, wie Bezirksbürgermeisterin Annette Kline (Grüne) berichtete. Bei einem Runden Tisch wird über Ideen für mehr Sicherheit und Sauberkeit oder über eine Stärkung der Nachbarschaft geredet. Wie berichtet, sollen sich zudem die Sicherheitsbehörden bei einer Innenstadtkonferenz besser austauschen. Ganz vage wird auch über eine Neugestaltung des Platzes nachgedacht.