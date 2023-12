Freizeittipps für Düsseldorf Der „Weihnachtscircus“ feiert am Freitag Premiere

Lieblingsplatte Bei dem Musikfestival „Lieblingsplatte“ werden wichtige Pop-Alben live im Zakk vorgestellt. So kommt am Donnerstag die Hip-Hop-Gruppe „Fresh Familee“ in das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation an der Fichtenstraße. Die Musiker haben türkische, marokkanische, mazedonische und deutsche Wurzeln und gründeten Ende der 1980er Jahre in Ratingen ihre Band. Der Auftritt in Düsseldorf beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Karten gibt es unter zakk.de.