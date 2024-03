Brückenfamilie in Düsseldorf Der Weg zum Neubau der Theodor-Heuss-Brücke

Der Stadt steht der Neubau der Theodor-Heuss-Brücke bevor. Was bislang zwar bereits als wahrscheinlich galt, sprach Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zuletzt dann doch überraschend eindeutig bei seinem Besuch in der Bezirksvertretung 4 aus. Demnach werde es „auf einen Neubau hinauslaufen. Dass wir noch mal in eine Sanierung einsteigen, sehe ich nicht.“ Was das genau heißt, ist noch in vielen Fragen offen. Ein wahrscheinliches Szenario lässt sich aber aus bereits vorliegenden Informationen erstellen.