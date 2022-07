Wirtschaft in Düsseldorf : Der Vermietungsmarkt für Büros erholt sich

Die Anmietung von rund 14.700 Quadratmetern durch EY im neuen Pandion-Gebäude an der Völklinger Straße ab Mai 2025 gehörte zu den größten Deals im ersten Halbjahr 2022. Foto: Pandion AG

Düsseldorf Vor allem im zweiten Quartal dieses Jahres hat es in Düsseldorf mehrere große Deals gegeben. Experten sagen steigende Spitzenmieten voraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Nach einem starken Durchhänger in der Pandemie ist der Bürovermietungsmarkt im ersten Halbjahr 2022 auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Das zeigen Auswertungen der Immobiliendienstleister Aengevelt, Anteon, CBRE, Colliers, JLL und Savills. Sie kommen auf 160.000 bis 170.000 Quadratmeter Flächenumsatz für das Stadtgebiet Düsseldorf.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr weisen die Analysen einen deutlichen Zuwachs auf, der je nach den konkreten Daten der Unternehmen bei rund 60 Prozent liegt. Durchschnittswerte beim Umsatz liegen wieder nahe. Besondere Bedeutung kam dem zweiten Quartal zu, in das die großen Deals fielen. In den fünfstelligen Bereich kamen die Volkshochschule Düsseldorf mit 17.600 Quadratmetern an der Yorckstraße und Ernst & Young mit 14.700 Quadratmetern an der Völklinger Straße. Den drittgrößten Vertrag schloss die Bezirksregierung Düsseldorf mit 8000 Quadratmetern in Grafenberg-Ost ab. Vor einem Jahr hatte es zum gleichen Zeitpunkt noch keinen Abschluss mit mehr als 5000 Quadratmetern gegeben. Auch die zu erzielende Spitzenmiete steigt, je nach Analyse auf bis zu 30 Euro pro Quadratmeter, im Durchschnitt sind 17 bis 18 Euro fällig. Stabil blieb die Leerstandsquote bei 7,4 Prozent.

Zu den Trends sagt Marcel Abel, geschäftsführender Direktor und Niederlassungsleiter JLL Düsseldorf: Gesucht seien Flexibilität bei Größe und Laufzeit sowie ESG-konforme (also nach Nachhaltigkeitsanforderungen) und moderne Flächen. „Besonders wichtig ist es Nutzern, die Inflationsrate abzufedern, wodurch Staffelmieten wieder mehr in den Fokus rücken.“ Auch Dennis Meyerhoff, Director und Teamleader Office Agency bei Savills, sagt: „Die Nutzer haben zunehmend höhere Ansprüche an die Büroflächen, sowohl was die Flächen- als auch die Lagequalität betrifft. Dabei ist den Unternehmen insbesondere wichtig, dass sich ihre Mitarbeiter im Büro wohlfühlen.“ In der Breite sei noch nicht erkennbar, dass weniger Flächen im Zuge von mehr Homeoffice gewünscht seien.