Tierschutz in Düsseldorf Verein hilft Senioren und ihren Tieren in Not

Die Beobachtungen, die Sabine John bei einem Tierarztbesuch im Frühjahr 2020 machte, waren der Auslöser, den Verein „Pro vobis – Verein für Senioren und Tiere in Not“ zu gründen. „Ich saß lange Zeit in der Tierarztpraxis, da meine kranke Hündin Nika am Tropf hing, und konnte deshalb mehrfach beobachten, wie geschockt offensichtlich mittellose Senioren beim Anblick der hohen Rechnungen waren“, sagt John. Sie ging davon aus, dass sich diese Senioren das Geld für die Behandlungen ihres Tieres „vom Mund absparen“ müssen. In Gesprächen mit Tierärzten hat sich ihr Eindruck dann bestätigt.