Literaturtausch in Düsseldorf Lohausen erhält einen Bücherschrank

Die Voraussetzung für so einen Schrank sind gegeben. So haben sich bereits mehrere Bürger bereit erklärt, eine Patenschaft zu übernehmen. Regelmäßig sollen sie die Inhalte sichten, Ordnung schaffen und eventuelle Schäden melden. Zudem haben auch mögliche Paten signalisiert, sich an den Kosten für den Schrank beteiligen zu wollen. Auch die Bezirksvertretung 5 hat 10.000 Euro aus eigenen Mitteln für das Projekt reserviert. Betrieben wird der Bücherschrank in Lohausen gemeinsam mit dem Literaturbüro NRW, das bereits zahlreiche weitere Schränke in Düsseldorf unterstützt. Das Büro übernimmt etwa eine Versicherung für durch den Schrank verursachte Unfälle.