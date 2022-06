Gegen den Stadttrend sind die Kriminalitätszahlen aber leicht gestiegen : Auch der Stadtbezirk 9 ist sicher

Norbert Latuske leitet die Polizeiinspektion Süd, zu der die Stadtbezirke 9 und 10 gehören. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf Die Einsatzgruppe Fokus der Polizei hat die Lage in der früheren Stahlhaussiedlung inzwischen im Griff. Die Einsatzzahlen in Wersten nahmen 2021 um 9,3 Prozent ab.

Zwischen dem Sicherheitsgefühl der Menschen und der tatsächlichen Lage herrscht selten Übereinstimmung. Wenn man etwa mitbekommt, dass, wie am Wochenende, ein 55-Jähriger mit einem Poller einen 23-Jährigen in der Innenstadt erschlägt, dann wird die Diskrepanz noch größer. Dabei, so hatte es Polizeipräsident Norbert Wesseler dieses Frühjahr bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik gesagt, haben die Düsseldorfer noch nie so sicher gelebt wie heute.

Norbert Latuske, Leiter der Polizeiinspektion Düsseldorf-Süd, erklärte in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9, warum das so ist: Denn die politisch gewählten Vertreter der Menschen aus dem Stadtbezirk, eine Mischung aus Frauen und Männern im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 70, gehörten nicht in das typische Opferspektrum. Und das gilt für viele Bewohner der Stadt.

Mit 5620 Delikten (2020: 5504) hat es im Stadtbezirk 9, der von Wersten bis Urdenbach reicht, in den vergangenen Jahren einen leichten Anstieg gegeben. Das ist aber gerademal ein Plus von 2,11 Prozent. Im Bereich der Straßenkriminalität sank die Zahl sogar höher als im Stadtvergleich um 12,6 Prozent (161) auf 1117 Fälle. Einzig im Stadtteil Hassels gab es eine Steigerung von Vorfällen, bei denen die Polizei aktiv werden musste, und zwar um 20 Einsätze auf 179. Die meisten Vergehen gibt es aber nach wie vor im bevölkerungsstärksten Stadtteil im Düsseldorfer Süden: In Wersten ermittelten die Beamten in 351 Fällen (2020 387). Der Rückgang dort hat nach Angaben von Norbert Latuske auch damit zu tun, dass die Polizei den Bereich um die ehemalige Stahlhaussiedlung, die in den vergangenen Jahren auffällig war, auch beim Thema Drogenkriminalität durch die Einsatzkommission Fokus recht gut im Griff hat. Diese hat als Aufgabe ein konsequentes Einschreiten auch bei geringfügigen Verstößen. Durch dieses Projekt, das auch in diesem Jahr fortgeführt wird, konnte für die Straßenkriminalität im Stadtteil Wersten im Jahr 2021 eine Abnahme von 9,3 Prozent festgestellt werden, berichtete Latuske in der BV-Sitzung.