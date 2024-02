Grünflächen in Düsseldorf Der Stadtbezirk 5 soll noch grüner werden

In Kaiserswerth gibt es bereits viele Grünflächen, sie sollen aber besser miteinander verbunden werden. Die Anbindung von Wegen an die Rheinpromenade soll langfristig beispielsweise durch eine Rampe aufgewertet, die Böschungen neu gestaltet und bepflanzt werden. Der bereits gut frequentierte Spielplatz im Grünzug am Klemensplatz soll durch Angebote für Jugendliche unter Beachtung des Denkmal-, Landschafts- und Hochwasserschutzes ergänzt werden.