Beim SFD’75 kann die Sportart erlernt werden : Die neue Trendsportart Pickleball

Düsseldorf Beim Verein SFD’75 in Niederheid wird die aus den USA stammende Sportart jetzt erstmals angeboten. Diese verbindet Tennis, Tischtennis und Badminton miteinander und ist dabei etwas entschleunigter.

Auf Bewegung will Uwe Hesse auf keinen Fall verzichten. Sport ist für den IT-Experten nämlich ein notwendiger Ausgleich zu seinem „bürostuhl-lastigen“ Arbeitsalltag vor dem Laptop oder dem Computer. In seiner Freizeit hat sich der Flingeraner deshalb früher mit Tennis und Tischtennis regelmäßig ins Schwitzen gebracht. „Inzwischen spüre aber ich mein Alter“, räumt der 57-Jährige ein – und da war es naheliegend, sich für die Zukunft nach einer Alternative umzuschauen. Gemäß dem Motto „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“.

Spieler 2013 wurde der erste Club in Deutschland gegründet. An der ersten German Open 2019 in Essen nahmen mehr als 350 Spieler teil.

Als „Rentnersport“ will Mundschenk Pickleball aber nicht verstanden wissen. „Bei den Deutschen Meisterschaften 2021 waren Aktive von 19 bis 75 Jahren am Start“, versichert er. Das sieht auch Sercan Dönmez so. Der 33-Jährige aus Benrath, der sich üblicherweise mit Joggen, Schwimmen und Fußballspielen in Form hält, ist bei seinem „Schnupper-Besuch“ im SFD-Kurs von dem Tennis-Badminton-Mix durchaus angetan. „Mir gefallen die vielen kurzen Bewegungen“, schildert er.

„Pickleball ist leicht zu erlernen“, betont Kristine Mundschenk, eine ehemalige Badmintonspielerin, die einst dem Oberligateam beim OSC Düsseldorf angehörte und am Pickleball zudem das unterhaltsame Miteinander schätzt. In den USA ist Pickleball derzeit die am schnellsten wachsende Sportart. Es gibt sogar eine Profiliga. 2016 fand in Naples (Florida) das erste US Open Pickleball Championship statt. Beim SFD’75 ist inzwischen die Einrichtung einer eigenen Pickleball-Fachabteilung geplant.