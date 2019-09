Schützenfest in Düsseldorf-Hamm : Der Schützenkönig und der Hammer Bunker

Für das Foto des Regimentskönigs wählte die Schützenbruderschaft einen besonderen Ort, mit dem der König viele Erinnerungen verbindet.

Wenn die St. Sebastianus-Bruderschaft in Hamm am ersten Septemberwochenende ihr Schützenfest feiert, ist der kleine Stadtteil mit seinen gut 4000 Anwohnern im Ausnahmezustand. Die 14 Vereine der Bruderschaft mobilisierten wieder 1150 Teilnehmer zum Festzug, außerdem gab es wieder einen Fackelzug. Für Regimentskönig Andreas Küpper ist dabei der Abriss des Hammer Bunkers von persönlicher Bedeutung.

Mit dem Fackelzug läuteten die Schützen am Samstagabend ihr großes Schützenfest ein. Insgesamt zehn Großfackeln hatten die einzelnen Kompanien gebastelt. Jede nahm ein Thema aus dem Stadtteil auf humoristische Art und Weise aufs Korn. So symbolisierte eine Fackel durch den Stadtteil rasende Kurierfahrer, eine andere die Knöllchen-Sammler in Hamm.

Ein anderes Thema aus dem Stadtteil, das eine ganz besondere Bedeutung für den Regimentskönig Andreas Küpper hat, wurde beim Fackelumzug dagegen nicht thematisiert. „Ich bin direkt neben dem Bunker aufgewachsen und wohne noch immer dort“, erzählt Küpper über den ehemaligen Hochbunker am Möhkersgässchen. „Damals habe ich den Bunker immer als Skateboard-Rampe genutzt.“ Wie er hätten auch seine Kinder den Bunker als Spielplatz genutzt. In diesem Jahr wurde er abgerissen, weil dort Wohnungen entstehen.

Mit seinen Brudermeister habe er in diesem Jahr so viel Neues in der Bruderschaft miterlebt – und dies, obwohl er bereits seit vielen Jahren zweiter Chef des Vereins ist. „Man geht immer als Team und ist nie allein“, sagt Küpper. Die beiden seien immer an seiner Seite gewesen und hätten ihn klasse unterstützt, sagt Küpper, während er auf das gemeinsame Foto schaut.