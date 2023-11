Kinderbücher in Düsseldorf Harry Heib lässt eine Maus das Weihnachtsfest retten

Denn Tiere spielen eine besondere Rolle in dieser Weihnachtsgeschichte. Im Mittelpunkt stehen das Mädchen Lini und ihr Hund Ratz. Als das Weihnachtsfest naht, deutet die Mutter an, dass es in diesem Jahr wohl keine großen Geschenke geben werde. Aber sie könne ja der Weihnachtsmaus schreiben. Und so steckt Lini einen Wunschzettel in ein Mauseloch. Am Ende, so viel sei verraten, gelingt es einem Tier-Quartett gemeinsam, das kleine Mädchen glücklich zu machen.