Forschung in Düsseldorf Der richtige Sound im Kreißsaal

Dass Stress schädlich für die Mutter-Kind-Beziehung sein kann, untersucht Nora Schaal in einer weiteren Studie, in der sie das Verhalten von Babys beobachtet. Denn Mütter unter Dauerbelastung wenden sich ihrem Kind weniger zu, schenken ihm geringere Aufmerksamkeit. „Wir wollten wissen, wie Babys auf diese Nichtbeachtung regieren.“ Das vorläufige Ergebnis stützt die Alltagserfahrung: Erst gibt das Kind irritierte Geräusche von sich, dann folgt zügig ein lautstarkes Geschrei. Heißt: „Ich will deine Aufmerksamkeit.“ Wenn die Mutter dann aber lächelt, sich mit dem Kind beschäftigt, könne sie es meist auch wieder beruhigen. Zu diesem Thema will Nora Schaal nach ihrer Elternzeit weiter forschen, auch um Müttern bewusst zu machen: Ein gewisses Maß an Anspannung ist normal, aber Daueranspannung kann die Bindung zwischen Mutter und Baby schädigen.