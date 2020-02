Hochwassergefahr : Der Rhein steigt stetig

Durch die anhaltenden Regenfälle steigt das Wasser im Rhein stetig. Am Dienstag, 4. Februar, lag die Wasserhöhe laut Kölner Pegel um 14 Uhr bereits bei 4,70 Meter – Tendenz weiter zunehmend. Ab Donnerstag könnte der Urdenbacher Wege gesperrt sein.

Monheim/Urdenbach Die Stadt Monheim hat bereits reagiert und den Leinpfad von der Klappertorstraße zum Campingplatz Baumberg gesperrt. Gleiches gilt für die Flutmulde im Rheinbogen. Rainer Fester, im Monheimer Rathaus federführend in Sachen Hochwasserschutz, geht davon aus, dass bis Donnerstag die Acht-Meter-Marke (Kölner Pegel) überschritten wird. Dann wird der Urdenbacher Weg in Richtung Düsseldorf ebenfalls gesperrt. Das war zuletzt im Januar 2018 der Fall. Busse fahren in diesem Fall eine Umleitung, die auf der Internetseite von Monheims Bahnen unter www.bahnen-monheim.de bekannt gegeben wird. Die Fähre zwischen Urdenbach und Zons verkehrt derzeit noch.