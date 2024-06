Sportveranstaltungen in Düsseldorf Radfahren in geschützter Umgebung

Angeboten wurden drei Disziplinen: das Zeitfahren über 400 Meter, der Sprint über 60 Meter sowie ein Geschicklichkeitsparcours (Slalom, Wippe, Kurven fahren, Rüttelbrett). Alle Disziplinen konnten sowohl mit dem Fahrrad, dem Doppel-Rad oder dem Rollstuhl gefahren werden. „Wir haben die Zeiten zwar genommen, aber sie spielten keine Rolle, denn jeder und jede, die teilgenommen hat, hat eine Medaille bekommen“, erläutert Angermann. So stand also eher das olympische Motto „Dabeisein ist alles“ im Mittelpunkt und es ging in erster Linie um den Spaß und darum, den Kindern mit dem erhöhten Förderbedarf wichtige Erfolgserlebnisse und Glücksmomente zu bescheren. „Der Petit Depart Special ist eine Erweiterung unserer pädagogischen Förderinhalte. Auf diesen Tag freuen sich die Kinder das ganze Jahr“, erklärte Alexandra Schubert, Lehrerin an der Franz-Marc-Schule. „Die meisten unserer Schüler und Schülerinnen können nicht radfahren und diejenigen, die es können, sind nicht verkehrssicher. Der Petit Depart Special ist eine tolle Möglichkeit, ihr Können auf dem Rad in einer geschützen Umgebung zu zeigen oder eben vieles dazuzulernen.“