Kultureinrichtungen in Düsseldorf Der Opernfundus soll komplett an einem Ort gelagert werden

Bei der großen Lösung kann der gesamte Opernfundus, der zurzeit im Untergeschoss der Oper an der Heinrich-Heine-Allee, in Lagerhallen am Dülmener Weg in Rath und in 162 Containern am Duisburger Probenzentrum untergebracht ist, an einem Ort gelagert werden. Das wäre bei der kleinen Lösung nicht der Fall gewesen. Unter anderem hätte für den bestehende Kostümfundus ein zusätzlicher Ort gesucht werden müssen.